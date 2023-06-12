Sebuah granat nanas aktif ditemukan warga saat mencangkul di pekarangan rumahnya di Jalan Kenongo, Bangunsari, Ponorogo, Jawa Timur. Granat ditemukan pensiunan polisi saat akan mencangkul tanah untuk mengambil ketela, namun cangkulnya membentur benda keras.

Granat ditemukan dengan pemantik yang sudah putus karena berkarat, penemuan segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Diduga granat aktif tersebut peninggalan perang gerilya, karena masih aktif dan bisa meledak granat langsung diamankan ke Mapolsek Ponorogo

Kontributor: Ahmad Subekhi

