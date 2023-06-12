...

Warga Ponorogo Temukan Granat Aktif di Pekarangan Rumahnya saat Cari Ketela

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 20:45 WIB
Sebuah granat nanas aktif ditemukan warga saat mencangkul di pekarangan rumahnya di Jalan Kenongo, Bangunsari, Ponorogo, Jawa Timur. Granat ditemukan pensiunan polisi saat akan mencangkul tanah untuk mengambil ketela, namun cangkulnya membentur benda keras.
 
Granat ditemukan dengan pemantik yang sudah putus karena berkarat, penemuan segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Diduga granat aktif tersebut peninggalan perang gerilya, karena masih aktif dan bisa meledak granat langsung diamankan ke Mapolsek Ponorogo
 
Kontributor: Ahmad Subekhi

(fru)

