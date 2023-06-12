Seekor orangutan jantan dengan berat 76,5 kg masuk ke runway 31 Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin (12/6) sore. Evakuasi orangutan dilakukan petugas BKSDA Kalteng dengan menembak bius hewan dilindungi tersebut.

Butuh waktu sekitar 2 jam agar orangutan jatuh ke jaring yang sudah disiapkan. Petugas langsung membawa primata dilindungi tersebut ke Kantor BKSDA untuk dilakukan pemeriksaan. Diduga orangutan masuk ke area bandara untuk mencari makan.

Kontributor: Sigit Dzakwan

