Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa belum ada pembicaraan secara formal dengan Partai Demokrat untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024 mendatang.

Diketahui, sebelumnya Hasto telah melakukan pertemuan dengan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023). Pertemuan tersebut membahas mengenai sistem pemilu dan bertukar pikiran tentang politik.

Selanjutnya juga diagendakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

