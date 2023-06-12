Inilah video seorang bule membawa pisau mondar mandir di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Kuta Utara, Badung. Aksi bule pada Sabtu (10/6/2023) dini hari ini viral di media sosial.

Tak hanya membawa sajam, bule juga terlihat mengancam dan menantang orang di sekitarnya. Warga berusaha menenangkan bule yang diketahui berinisial MR (31) warga Kanada.

Pelaku diamankan Tim Opsnal Polsek Kuta Utara untuk menjalani pemeriksaan.

Kontributor: Indira Arri

Produser: Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News