Dukungan Ganjar sebagai Presiden dari Cucu Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 13:30 WIB
Cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja XII yang tergabung dalam Angkatan Muda Sisingamangaraja (AMS) deklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Deklarasi dilakukan di Medan, Minggu (11/6/2023).
 
AMS menilai Ganjar adalah sosok yang tepat melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. AMS  juga akan bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024.
 
