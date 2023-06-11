Cucu pahlawan nasional Sisingamangaraja XII yang tergabung dalam Angkatan Muda Sisingamangaraja (AMS) deklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Deklarasi dilakukan di Medan, Minggu (11/6/2023).
AMS menilai Ganjar adalah sosok yang tepat melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. AMS juga akan bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024.
Reporter : Ahmad Ridwan Nasution
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
