Jasad Ramico (27) warga Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel ditemukan. Mayat pria itu ditemukan pada Minggu (11/6/2023) sekitar pukul 06.15 WIB. Jenasah ditemukan terapung di Perairan Pantai Karang Sapi 2 kilometer dari TKP.

Empat wisatawan sebelumnya hanyut di Pantai Pasir Putih, Sukabumi, Jumat (9/6). Tiga orang berhasil selamat dan Ramico ditemukan dalam kondisi meninggal. Hal itu disampaikan Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto. Saat ini jenasah dievakuasi ke RSUD Jampang Kulon.

