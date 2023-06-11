...

Terapung 2 Kilometer dari Pantai Sukabumi, Jenazah Wisatawan Asal Jaksel Ditemukan

Ilham Nugraha, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 12:30 WIB
A A A
Jasad Ramico (27) warga Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel ditemukan. Mayat pria itu ditemukan pada Minggu (11/6/2023) sekitar pukul 06.15 WIB. Jenasah ditemukan terapung di Perairan Pantai Karang Sapi 2 kilometer dari TKP.
 
Empat wisatawan sebelumnya hanyut di Pantai Pasir Putih, Sukabumi, Jumat (9/6). Tiga orang berhasil selamat dan Ramico  ditemukan dalam kondisi meninggal. Hal itu disampaikan Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto. Saat ini jenasah  dievakuasi ke RSUD Jampang Kulon.
 
Kontributor : Ilham Nugraha
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

