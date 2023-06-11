Puluhan rumah kawasan padat Pisangan, Rawamangun, Jaktim terbakar, Minggu (11/6). Api berkobar hebat dan sulit dikendalikan karena banyak material mudah terbakar. Korban kebakaran menyelamatkan diri dengan membawa sedikit barang berharga.

Awalnya terlihat percikan api dari sebuah rumah diduga akibat korsleting listrik. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News