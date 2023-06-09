...

KPK Geledah Balai Kota Bandung Terkait Kasus Suap Walikota Bandung Nonaktif

Billy Maulana Finkran , Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 19:45 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah Balai Kota Bandung terkait kasus suap Walikota Bandung non-aktif, Yana Mulyana.
 
Penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada area Balai Kota. Dalam penggledahan yang berlangsung sekitar 7 jam, KPK membawa 2 koper besar berisi dokumen. 
 
Diketahui, Walikota Bandung bersama 5 orang lainnya terjerat kasus suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet untuk program Bandung Smart City.
 
Kontributor: Billy Maulana Finkran
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

