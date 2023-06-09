Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah Balai Kota Bandung terkait kasus suap Walikota Bandung non-aktif, Yana Mulyana.
Penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada area Balai Kota. Dalam penggledahan yang berlangsung sekitar 7 jam, KPK membawa 2 koper besar berisi dokumen.
Diketahui, Walikota Bandung bersama 5 orang lainnya terjerat kasus suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet untuk program Bandung Smart City.
Kontributor: Billy Maulana Finkran
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow