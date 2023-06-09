Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah Balai Kota Bandung terkait kasus suap Walikota Bandung non-aktif, Yana Mulyana.

Penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada area Balai Kota. Dalam penggledahan yang berlangsung sekitar 7 jam, KPK membawa 2 koper besar berisi dokumen.

Diketahui, Walikota Bandung bersama 5 orang lainnya terjerat kasus suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet untuk program Bandung Smart City.

Kontributor: Billy Maulana Finkran

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

