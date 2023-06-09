Keberadaan media sosial saat ini sangat bermanfaat jika dilakukan oleh orang yang tepat. Seperti yang dilakukan pasutri, Vicha dan Dindin penjual hewan kurban di Bandung Barat, Jabar.

Guna menjangkau pemasaran dombanya lebih luas, jelang Idul Adha mereka menggunakan sistem pemasaran online. Penjualan online tersebut dinilai sangat efektif. Karena selain bisa menjangkau pelanggan lokal, juga mampu tembus pasar luar seperti Jabodetabek.

Diketahui untuk harga domba kurban pada tahun ini mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan itu berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per ekornya.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira Aulia W

(rns)

