...

Jelang Idul Adha, Penjual Hewan Kurban Online Kebanjiran Pesanan

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 13:19 WIB
A A A
Keberadaan media sosial saat ini sangat bermanfaat jika dilakukan oleh orang yang tepat. Seperti yang dilakukan pasutri, Vicha dan Dindin penjual hewan kurban di Bandung Barat, Jabar.
 
Guna menjangkau pemasaran dombanya lebih luas, jelang Idul Adha mereka menggunakan sistem pemasaran online. Penjualan online tersebut dinilai sangat efektif. Karena selain bisa menjangkau pelanggan lokal, juga mampu tembus pasar luar seperti Jabodetabek. 
 
Diketahui untuk harga domba kurban pada tahun ini mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan itu berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per ekornya. 
 
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini