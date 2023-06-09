Usai resmi mendapat dukungan dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai Capres, Ganjar Pranowo, optimis kerjasama PDI-Perjuangan dan Perindo mampu menembus hingga seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai Perindo melakukan penjajakan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Ganjar Juga optimis Perindo bakal lolos parliamentary threshold pada Pemilu kali ini.

Reporter : Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

