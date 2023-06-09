...

Didukung sebagai Capres 2024, Ganjar Yakin Perindo Bakal Lolos Parlemen

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 12:49 WIB
Usai resmi mendapat dukungan dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai Capres, Ganjar Pranowo, optimis kerjasama PDI-Perjuangan dan Perindo mampu menembus hingga seluruh lapisan masyarakat.
 
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai Perindo melakukan penjajakan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (9/6/2023).
 
Ganjar Juga optimis Perindo bakal lolos parliamentary threshold pada Pemilu kali ini.
 
