Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) di 2024. Hal ini, usai Perindo melakukan penjajakan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, Jumat (9/6/2023)

Ketua umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Ia telah bulat menyenderkan pelabuhannya bersama PDIP dan ikut serta mendukung Ganjar Pranowo.

Adapun MoU kerjasama itu ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri dan Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum kedua partai politik.

Reporter : Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

