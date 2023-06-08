...

Ikan Salai Tongkol, Makanan Khas Natuna yang Cocok untuk Buah Tangan

Alfie Al Rasyid, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 10:00 WIB
Inilah ikan salai tongkol, ikan asap tradisional yang terkenal di Kabupaten Natuna. 
 
Cara pembuatannya pun tidak terlalu sulit. Ikan tongkol yang segar harus diolah menjadi dua terlebih dahulu. Lalu, setelah itu bagian dalam perut ikan dibuang. Pastikan juga tidak ada sisa darah yang tertinggal agar rasa tidak pahit. 
 
Dalam proses pengapan ikan salai ini masih dilakukan dengan sabut kelapa. Masyarakat percaya kalau asap yang dihasilkan sabut kelapa bisa menghasilkan rasa yang lebih gurih. 
 
Diketahui, ikan salai dikenal sebagai salah satu cara pengawetan ikan secara tradisional. 
 
