...

Musim Haji, Perajin Sarung Tenun Jadi Favorit

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 13:00 WIB
A A A
Inilah suasana saat para perajin memproduksi sarung tenun di Jombang, Jatim. Datangnya musim haji diketahui membawa berkah bagi sejumlah perajin sarung tenun. Salah satunya yakni Sugeng Riyadi (51) di Jombang, Jatim.
 
Jelang musim haji, Sugeng mengaku kebanjiran pesanan sarung tenun dari para jemaah calon haji. Umumnya, mereka memesan sarung tenun sebelum berangkat ke Mekkah. Tujuannya adalah untuk dijadikan souvenir bagi para tamu setelah mereka pulang dari Mekkah.
 
Diketahui untuk harga sarung tenun dibanderol mulai Rp250.000 hingga Rp550.000. Uniknya, pada lembar sarung juga dapat diberi tulisan nama sesuai pesanan.
 
Kontributor: Mukhtas Bagus
Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini