Inilah suasana saat para perajin memproduksi sarung tenun di Jombang, Jatim. Datangnya musim haji diketahui membawa berkah bagi sejumlah perajin sarung tenun. Salah satunya yakni Sugeng Riyadi (51) di Jombang, Jatim.

Jelang musim haji, Sugeng mengaku kebanjiran pesanan sarung tenun dari para jemaah calon haji. Umumnya, mereka memesan sarung tenun sebelum berangkat ke Mekkah. Tujuannya adalah untuk dijadikan souvenir bagi para tamu setelah mereka pulang dari Mekkah.

Diketahui untuk harga sarung tenun dibanderol mulai Rp250.000 hingga Rp550.000. Uniknya, pada lembar sarung juga dapat diberi tulisan nama sesuai pesanan.

Kontributor: Mukhtas Bagus

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News