Pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Dimulai Hari Ini

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 06:25 WIB
Fase pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama berakhir, Rabu (7/6/2023). Jemaah dan petugas haji yang sudah tiba di Madinah berjumlah 89.681 orang atau 233 kloter.
 
Pemberangkatan gelombang kedua akan mulai pada 8-22 Juni 2023. Jemaah haji gelombang kedua akan terbang dari embarkasi di Tanah Air menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.
 
Selanjutnya, jemaah akan diberangkatkan ke Makkah untuk menjalani umrah haji (umrah wajib). Jemaah haji gelombang 2 untuk memakai baju ihram dari embarkasi di Tanah Air.
 
Hal ini untuk menghindari penumpukan jemaah saat kedatangan di Bandara King Abdul Aziz.
 
