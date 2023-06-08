...

Upaya Ridwan Kamil Tangani Kasus Raja Singa Terbesar Kedua di Indonesia

Ervan David, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 08:45 WIB
Kemenkes resmi merilis kasus sifilis atau penyakit raja singa yang ada di Indonesia. Diketahui, daerah Jawa Barat masuk ke posisi dua untuk kasus sifilis terbanyak se-Indonesia. 
 
Dalam hasil data yang di rilis Kemenkes, posisi pertama yakni Papua sebanyak 3.864 kasus. Lalu, posisi kedua disusul oleh Jawa Barat sebanyak 3.860 kasus. 
 
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meminta agar pencegahan penyebaran sifilis mulai dilakukan. Dia juga meminta agar masyarakat mulai memperhatikan pola hidup sehat. 
 
