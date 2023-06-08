Kemenkes resmi merilis kasus sifilis atau penyakit raja singa yang ada di Indonesia. Diketahui, daerah Jawa Barat masuk ke posisi dua untuk kasus sifilis terbanyak se-Indonesia.

Dalam hasil data yang di rilis Kemenkes, posisi pertama yakni Papua sebanyak 3.864 kasus. Lalu, posisi kedua disusul oleh Jawa Barat sebanyak 3.860 kasus.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meminta agar pencegahan penyebaran sifilis mulai dilakukan. Dia juga meminta agar masyarakat mulai memperhatikan pola hidup sehat.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News