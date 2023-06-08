Dua pekerja tambang galian C ilegal tewas usai tertimpa longsoran batu besar di Desa Terkesi, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah.

Sebuah truk juga rusak berat tertimpa longsoran batu. Sejumlah rekan penambang kesulitan mengevakuasi korban yang tertimpa batuan besar.

Pemerintah desa sudah memperingatkan para pekerja untuk berhati-hati dan berhenti menggali karena lokasi rawan longsor.

Kontributor: Rustaman Nusantara

