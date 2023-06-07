58 Kloter atau sebanyak 22.932 jemaah haji Indonesia telah berada di Makkah. Jemaah haji di Tanah Suci akan melaksanakan umrah wajib.

Jemaah haji diimbau untuk tawaf minimal empat jam setelah kedatangan. Jemaah haji juga diimbau untuk tidak tawaf saat siang hari untuk hindari panas.

Karom dan karu harus memastikan jemaah cukup istirahat. Hal itu disampaikan Kasi Bimbingan Ibadah Daker Makkah Zulkarnain Nasution.

Diketahui, 88.151 jemaah haji dari 232 kloter telah tiba di Arab Saudi. Sebanyak 26.780 jemaah haji di antaranya lanjut usia.

Reporter: Sucipto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News