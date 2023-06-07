...

Hindari Panas Terik, Jemaah Haji Diminta Tidak Tawaf Siang Hari

Sucipto, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 10:15 WIB
58 Kloter atau  sebanyak 22.932 jemaah haji Indonesia telah berada di Makkah. Jemaah haji di Tanah Suci akan melaksanakan umrah wajib.
 
Jemaah haji diimbau untuk tawaf minimal empat jam setelah kedatangan. Jemaah haji juga diimbau untuk tidak tawaf saat siang hari untuk hindari panas.
 
Karom dan karu harus memastikan jemaah cukup istirahat. Hal itu disampaikan Kasi Bimbingan Ibadah Daker Makkah Zulkarnain Nasution.
 
Diketahui, 88.151 jemaah haji dari 232 kloter telah tiba di Arab Saudi. Sebanyak 26.780 jemaah haji di antaranya lanjut usia.
 
Reporter: Sucipto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

