Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba Kuala Lumpur, Malaysia, usai kunjungannya ke Singapura, Rabu (7/6/2023). Di ruang VIP Bandara Internasional Kuala Lumpur, Presiden Jokowi disambut Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir beserta istri.

Turut mendampingi Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono dan istri, Atase Pertahanan RI di Malaysia Kolonel Kav. Guruh Prabowo Wirajati, serta Kuasa Usaha Ad Interim Malaysia untuk Indonesia Adlan Mohd Shaffieq. Jokowi dan rombongan menuju di hotel tempat bermalam selama kunjungan kerja di Malaysia.

Kedatangan Jokowi di hotel disambut hadrah yang dibawakan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia. Presiden juga disambut oleh Wakil Dubes RI untuk Malaysia Rossy Verona dan suami.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser : Nofellisa

(rns)

