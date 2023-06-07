Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan menghormati jika namanya diperhitungkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjadi salah satu kandidat Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

AHY menilai gagasan dirinya dapat menjadi Bacawapres Ganjar Pranowo yang disampaikan Puan Maharani merupakan hal yang wajar dalam dunia demokrasi. Partai Demokrat disebut AHY terus membangun komunikasi dengan siapapun termasuk partai-partai politik manapun dan selalu membuka ruang komunikasi.

Kontributor: Carlos Roy Fajarta

(rns)

