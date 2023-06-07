Terjerat utang, seorang sopir truk asal Aceh nekat menjadi kurir sabu dari Sumatera menuju Jakarta.

Pelaku ditangkap di Jalan Tol Tangerang-Merak dengan barang bukti lebih dari 1 kg sabu. Modusnya, pelaku menaiki bus dan membawa paket sabu yang disembunyikan dibawah tempat duduk.

Petugas juga menangkap pelaku lain yang merupakan pengendali kurir sabu di Ciracas, Jakarta Timur.

Kontributor: Mahesa Apriandi

