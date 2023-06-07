...

Sopir Truk Nekat Jadi Kurir Sabu Sumatera-Jakarta Akibat Terjerat Utang

Mahesa Apriandi, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 14:30 WIB
Terjerat utang, seorang sopir truk asal Aceh nekat menjadi kurir sabu dari Sumatera menuju Jakarta.
 
Pelaku ditangkap di Jalan Tol Tangerang-Merak dengan barang bukti lebih dari 1 kg sabu. Modusnya, pelaku menaiki bus dan membawa paket sabu yang disembunyikan dibawah tempat duduk.
 
Petugas juga menangkap pelaku lain yang merupakan pengendali kurir sabu di Ciracas, Jakarta Timur.
 
Kontributor: Mahesa Apriandi

(rns)

Berita Terkait

