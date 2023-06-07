Seorang anggota Polantas Polsek Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dicaci maki pria paruh baya yang tidak terima saat ditegur karena tidak memakai helm. Dengan sabar, Bripka Donni menerima caci makian hingga pria paruh baya tersebut pergi.

Bripka Donni pun melaporkan kejadian tersebut ke atasannya dan akhirnya dilakukan mediasi antara pria paruh baya dan Bripka Donni.

Sebelumnya, di Kota Rengat masih banyak ditemukan pemotor yang tidak menggunakan helm sehingga polisi gencar melakukan sosialisasi.

