Detik-Detik Pos Pantau ODOL Dishub dan Polisi di Palembang Dibakar OTK

Firdaus, Jurnalis · Senin 05 Juni 2023 22:00 WIB
Pos Pantau milik Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang dibakar orang tak dikenal kejadian pembakaran terekam CCTV Command Center Polda Sumsel. Beruntung, api tidak membesar sehingga padam dengan sendirinya pelaku semp[at terlihat nyaris terkena sambaran api setelah membakar pos pantau.
 
Sehari-hari pos tersebut digunakan untuk memantau truk Over Dimensi Over Load atau ODOL yang akan masuk ke dalam Kota. Belum diketahui motif pembakaran pos pantau tersebut peristiwa ini kini dalam penyelidikan kepolisian.

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

