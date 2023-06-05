Pos Pantau milik Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang dibakar orang tak dikenal kejadian pembakaran terekam CCTV Command Center Polda Sumsel. Beruntung, api tidak membesar sehingga padam dengan sendirinya pelaku semp[at terlihat nyaris terkena sambaran api setelah membakar pos pantau.

Sehari-hari pos tersebut digunakan untuk memantau truk Over Dimensi Over Load atau ODOL yang akan masuk ke dalam Kota. Belum diketahui motif pembakaran pos pantau tersebut peristiwa ini kini dalam penyelidikan kepolisian.

