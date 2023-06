Okezone Goes to Campus hadir di Aula Bhineka Tunggal Ika, Rektorat UPN Veteran Jakarta, Rabu 31 Mei 2023 pukul 14.00-16.30 WIB. Tema yang diangkat pada Okezone Goes to Campus kali ini adalah "Era Digital Ekonomi, Startup Masih Cerahkah?"

Hadir dalam acara ini, Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana; Pemred Okezone.com M. Budi Santosa; Rektor UPN Veteran Jakarta Dr. Anter Venus MA. Comm; Global Radio Lead & Communication Coach Hibram Dunar; Head of Social Media MNC Portal Indonesia Royandi Hutasoit; dan Dosen FEB UPN Veteran Jakarta Dr. Miguna Astuti.

Acara juga tentunya dihadiri ratusan mahasiswa UPN Veteran Jakarta.

Seperti apa keseruannya? Simak videonya berikut ini...

