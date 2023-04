Jalur arteri Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi akan diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan penerapan skema satu arah atau one way. Sistem one way digunakan bagi kendaraan yang mengarah ke Bekasi hingga ke timur

Penerapan sistem one way akan digunakan jika terjadi kemacetan. Situasi lalu lintas di Arteri Sumber Arta masih normal belum terlihat lonjakan.

Reporter : Widya Michella

Produser : Nofellisa

(fru)

