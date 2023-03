Inilah penampilan Story of The Year di Hammersonic Festival 2023 hari kedua pada Minggu (19/3). Festival musik ini berlangsung di Carnaval Ancol, Jakarta.

Grup band post-hardcore asal Amerika ini memulai penampilan pertama melalui lagu All The Hero Will Down. Setelah membawakan beberapa lagu, mereka melanjutkan penampilannya melalui lagu In The Shadows. Sebelum memulai lagu ini, sang vokalis grup band ini meminta penonton membuat lingkaran.

Tentu saja hal ini membuat suasana pecah dan penonton begitu antusias. Lalu di penghujung penampilannya, Story of The Year membawakan lagu Until The Day I Die.

(rns)

