65 Pendaki Dievakuasi dan Satu Meninggal dalam Perayaan HUT RI di Gunung Bawakaraeng

Ali Mubarkah, Jurnalis · Senin 18 Agustus 2025 21:15 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi sebanyak 65 pendaki dari puncak Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, setelah mereka mengalami hipotermia usai merayakan HUT ke-80 RI. Dari jumlah tersebut, satu orang pendaki dinyatakan meninggal dunia.
 
Korban meninggal diketahui bernama Irfan (24), warga Kabupaten Bone. Ia dilaporkan mengalami hipotermia parah saat berada di puncak Gunung Bawakaraeng hingga akhirnya tidak tertolong.

