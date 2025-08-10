...

Nikah Massal dengan Mahar Bendera Merah Putih Hingga Warga Kibarkan Merah Putih Sepanjang 1 Km

Tim Okezone, Jurnalis · Minggu 10 Agustus 2025 13:38 WIB
Dalam rangka menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-80, berbagai kegiatan unik digelar di sejumlah daerah. Di Sewon, Bantul, Yogyakarta, Fortais dan KUA setempat mengadakan nikah massal yang diikuti delapan pasang pengantin dari berbagai kota di Jawa, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, cincin batu merah-putih, dan bendera Merah Putih. Usai ijab qobul, para pengantin mengikuti lomba 17-an yang penuh tawa dan sorak dukungan keluarga.
 
Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga Kampung Rengas Bandung Barat memeriahkan kemerdekaan dengan memasang bendera Merah Putih sepanjang satu kilometer hasil swadaya masyarakat, dilengkapi lampu hias, sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia.
 
Disisi lain warga Simbuang Mappak, Tana Toraja, kembali harus menandu jenazah sejauh 20 kilometer akibat jalan provinsi yang rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan, termasuk ambulans. Kondisi ini sudah berulang kali terjadi dan warga mendesak pemerintah segera memperbaiki akses tersebut.

