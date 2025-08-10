Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen usai mendapat desakan masyarakat. Dalam konferensi pers di Pendopo Pati, ia menyebut keputusan ini diambil demi menjaga kondusivitas daerah, sekaligus meminta maaf kepada warga atas kebijakan yang dianggap memberatkan. Tarif PBB-P2 kembali menggunakan tarif lama tahun 2024, namun sejumlah proyek seperti perbaikan alun-alun dan RSUD Soewondo akan ditunda. Meski begitu, warga tetap berencana menggelar aksi demo 13 Agustus mendatang, sedangkan sejumlah kepala desa menyambut positif pembatalan tersebut.

Di Bantul, warga kaget mengetahui sebuah rumah triplek berukuran 3x3 meter di gang sempit Dukuh Plumbon, Banguntapan, dijadikan markas judi online. Ketua RT setempat, Sutrisno, mengaku awalnya mengira bangunan itu digunakan sebagai markas ojek online. Penggerebekan oleh Polda DIY dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak RT, dan lima pelaku kini ditahan.

Sementara itu, video berdurasi 15 detik yang memperlihatkan guru menampar siswanya di sebuah SMK swasta di Krian, Sidoarjo, viral di media sosial. Peristiwa bermula saat siswa izin ke toilet namun ditemukan guru berada di kantin. Video tersebut memicu pro-kontra warganet, dan kasus akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi antara pihak sekolah dan keluarga siswa.

(rvt)

