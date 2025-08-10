...

KPK Bakal Panggil Kembali Eks Menag Yaqut Hingga Warga Bergantian Tandu Jenazah Sejauh 20 Kilometer

Tim Okezone, Jurnalis · Minggu 10 Agustus 2025 11:29 WIB
KPK akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji yang baru naik dari tahap penyelidikan. Meski pemanggilan telah dilakukan sebelumnya pada 7 Agustus 2025, kali ini pemeriksaan dilakukan setelah terbitnya sprindik umum pada 9 Agustus, namun tersangka belum ditetapkan.
 
Di Padang, Sumatera Barat, pemilik kontrakan bernama Ando ditangkap Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang setelah tertangkap kamera mencuri uang Rp10 juta dan sparepart dari bengkel penyewanya. Pelaku mengaku sudah empat kali melakukan aksi serupa dan dijerat Pasal 363 KUHP.
 
Sementara itu, warga Simbuang Mappak, Tana Toraja, kembali harus menandu jenazah sejauh 20 kilometer akibat jalan provinsi yang rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan, termasuk ambulans. Kondisi ini sudah berulang kali terjadi dan warga mendesak pemerintah segera memperbaiki akses tersebut.

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

