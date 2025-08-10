KPK akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji yang baru naik dari tahap penyelidikan. Meski pemanggilan telah dilakukan sebelumnya pada 7 Agustus 2025, kali ini pemeriksaan dilakukan setelah terbitnya sprindik umum pada 9 Agustus, namun tersangka belum ditetapkan.

Di Padang, Sumatera Barat, pemilik kontrakan bernama Ando ditangkap Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang setelah tertangkap kamera mencuri uang Rp10 juta dan sparepart dari bengkel penyewanya. Pelaku mengaku sudah empat kali melakukan aksi serupa dan dijerat Pasal 363 KUHP.

Sementara itu, warga Simbuang Mappak, Tana Toraja, kembali harus menandu jenazah sejauh 20 kilometer akibat jalan provinsi yang rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan, termasuk ambulans. Kondisi ini sudah berulang kali terjadi dan warga mendesak pemerintah segera memperbaiki akses tersebut.

(rvt)

