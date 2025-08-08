...

Perceraian Acha Septriasa dan Suami Hanya Sekali Sidang Langsung Verstek

Kemas Nurrachman , Jurnalis · Jum'at 08 Agustus 2025 21:15 WIB
Jauh dari kabar miring, pasangan Acha Septriasa dengan Vicky Kharisma tiba-tiba datang dengan berita mengejutkan. Pasangan yang sudah menikah sekira delapan tahun tersebut ternyata sudah resmi bercerai.
 
Acha Septriasa menggugat cerai Vicky pada 13 Desember 2024. Dalam sebuah wawancara, Aca mengaku sempat melakukan salat taubat, salat istikharah, dan salat tahajut selama tiga bulan sebelum perceraian.
 
Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Ira Puspita, menjelaskan proses sidang cerai Acha Septriasa dan mantan suami. Sekira 5 bulan mengajukan gugatan, sidang perdana digelar pada 19 Mei 2025 dan langsung diputus.
 
"Telah selesai diputus pada 19 Mei 2025. 13 Desember 2024 itu didaftarkannya dan disidangkan tanggal 19 Mei 2025 dan itu sudah langsung bisa diputus," jelas Ira Puspita di kantornya, kemarin.

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

