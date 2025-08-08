Jauh dari kabar miring, pasangan Acha Septriasa dengan Vicky Kharisma tiba-tiba datang dengan berita mengejutkan. Pasangan yang sudah menikah sekira delapan tahun tersebut ternyata sudah resmi bercerai.

Acha Septriasa menggugat cerai Vicky pada 13 Desember 2024. Dalam sebuah wawancara, Aca mengaku sempat melakukan salat taubat, salat istikharah, dan salat tahajut selama tiga bulan sebelum perceraian.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Ira Puspita, menjelaskan proses sidang cerai Acha Septriasa dan mantan suami. Sekira 5 bulan mengajukan gugatan, sidang perdana digelar pada 19 Mei 2025 dan langsung diputus.

"Telah selesai diputus pada 19 Mei 2025. 13 Desember 2024 itu didaftarkannya dan disidangkan tanggal 19 Mei 2025 dan itu sudah langsung bisa diputus," jelas Ira Puspita di kantornya, kemarin.

(kem)

