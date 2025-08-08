Sidang dugaan pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis 7 Agustus 205 berlangsung penuh drama. Aksi saling debat antara Nikita Mirzani dengan Jaksa Penuntut Umum tidak terelakan.

Ini terjadi saat saksi Dokter Detektif menjadi saksi di sidang tersebut. Nikita mengaku tidak terima dengan pertanyaan Jaksa yang dinilai menyela pernyataan saksi.

Tidak hanya itu, drama lainnya yakni saat sidang diputuskan ditunda oleh Majelis Hakim. Dengan penuh emosi, Nikita nangis sejadi-jadinya saat diminta untuk meninggalkan ruang sidang.

