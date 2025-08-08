Suami Jessica Iskandar, Vincent Verhaag, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengurus seluruh berkas di Kementerian Hukum RI pada Rabu 6 Agustus 2025.

Sebagai istri, Jessica mengaku bangga dengan pilihan sang suami. Dia pun mengutarakan kebahagiaannya melalui unggahan foto di akun Instagramnya.

"Congratulations sayangku @v.andrianto yang telah SAH menjadi warga negara Indonesia," tulis Jessica Iskandar.

(kem)

Follow Berita Okezone di Google News