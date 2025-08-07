...

Nikita Mirzani Menangis hingga Nyaris Pingsan di Persidangan

Kemas Nurrachman , Jurnalis · Kamis 07 Agustus 2025 21:06 WIB
Nikita Mirzani menangis hingga hamper pingsan saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Hal tersebut dipicu perdebatan mengenai penundaan sidang lanjutan dugaan pemerasan terhadao Reza Gladys.
 
 
Dalam persidangan tersebut, Hakim Ketua Kairul Soleh meminta sidang ditunda karena terdakwa harus ke dokter. Namun Nikita yang menjadi terdakwa mengaku masih kuat menjalani siding.
 
"Saya masih kuat hakim ketua, untuk ke dokter masih ada Waktu Jumat besok,"kata Nikita.
 
Meski demikian, persidangan tetap ditunda. Saat itu tangis Nikita pecah hingga menuju ke kursi di samping penasihat hukum. Di sana tangis Nikita makin keras hingga nyaris pingsan.

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

