Nikita Mirzani menangis hingga hamper pingsan saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Hal tersebut dipicu perdebatan mengenai penundaan sidang lanjutan dugaan pemerasan terhadao Reza Gladys.

Dalam persidangan tersebut, Hakim Ketua Kairul Soleh meminta sidang ditunda karena terdakwa harus ke dokter. Namun Nikita yang menjadi terdakwa mengaku masih kuat menjalani siding.

"Saya masih kuat hakim ketua, untuk ke dokter masih ada Waktu Jumat besok,"kata Nikita.

Meski demikian, persidangan tetap ditunda. Saat itu tangis Nikita pecah hingga menuju ke kursi di samping penasihat hukum. Di sana tangis Nikita makin keras hingga nyaris pingsan.

(kem)

