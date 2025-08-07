Seorang ibu lansia berbobot 150 kilogram dan anaknya tercebur ke dalam septic tank di Ciracas, Jakarta Timur, akibat penahan tanah longsor proses evakuasi dramatis dilakukan tim Damkar menggunakan katrol selama hampir satu jam sebelum keduanya berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit.

Sementara itu, di Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang remaja bernama Reggy Nasution menjadi korban begal di dekat rumahnya ia dibacok oleh dua pelaku bersenjata tajam hingga terluka dan kehilangan sepeda motornya.

Di Riau, Polres Kuantan Singingi menggencarkan penertiban tambang emas ilegal (PETI), dengan menangkap tiga pelaku dan memusnahkan sejumlah peralatan tambang yang dinilai mencemari Sungai Kuantan dan merusak lingkungan.

