Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi memperkenalkan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/8/2025).

NDRC Indonesia merupakan lembaga arbitrase independen yang dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan berbagai sengketa di dunia sepak bola, khususnya antara pemain, pelatih, dan klub.

Kehadiran lembaga ini dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan sistem sepak bola nasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Erick menegaskan, NDRC akan berperan sebagai mekanisme check and balance demi menjaga stabilitas serta kepercayaan seluruh pihak yang terlibat dalam industri sepak bola tanah air.

(rvt)

