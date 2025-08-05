...

Tom Lembong Laporkan 3 Hakim ke Mahkamah Agung Hingga Motor Mogok Massal Usai Isi Pertalite

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 05 Agustus 2025 12:39 WIB
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan tiga hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ke Mahkamah Agung (MA). Pelaporan ini dilakukan buntut putusan hakim yang memvonis Tom 4,5 tahun penjara terkait kasus importasi gula.
 
Sementara itu puluhan sepeda motor mengalami mogok massal setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Insiden ini memicu kemarahan para pengendara yang menduga kuat BBM yang dibeli telah dioplos dengan zat lain.

