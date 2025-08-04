Seorang ibu muda di Lumajang, Anik Mutmainah, meninggal dunia secara mendadak saat menonton karnaval dengan pertunjukan sound horeg, meski sebelumnya dalam kondisi sehat insiden ini memicu Pemkab Lumajang untuk memperketat izin penggunaan sound system bervolume tinggi yang telah difatwa haram oleh MUI Jatim.

Sementara itu, Polres Bengkalis menggerebek toko perhiasan di Pasar Mandau yang menjual emas oplosan, menyita 1,8 kg emas palsu dan menangkap pemilik toko yang telah menjalankan praktik curang sejak 2021.

Di Jakarta Barat, seekor ular sanca sepanjang enam meter berhasil dievakuasi dari plafon rumah warga Cengkareng oleh petugas Damkar dan warga setelah sempat melakukan perlawanan ular tersebut akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepasliarkan kembali ke alam.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News