...

Viral Ibu Muda Meninggal Dunia Saat Menonton Sound Horeg Hingga Evakuasi Dramatis Ular Sanca

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 04 Agustus 2025 13:54 WIB
A A A
Seorang ibu muda di Lumajang, Anik Mutmainah, meninggal dunia secara mendadak saat menonton karnaval dengan pertunjukan sound horeg, meski sebelumnya dalam kondisi sehat insiden ini memicu Pemkab Lumajang untuk memperketat izin penggunaan sound system bervolume tinggi yang telah difatwa haram oleh MUI Jatim.
 
Sementara itu, Polres Bengkalis menggerebek toko perhiasan di Pasar Mandau yang menjual emas oplosan, menyita 1,8 kg emas palsu dan menangkap pemilik toko yang telah menjalankan praktik curang sejak 2021.
 
Di Jakarta Barat, seekor ular sanca sepanjang enam meter berhasil dievakuasi dari plafon rumah warga Cengkareng oleh petugas Damkar dan warga setelah sempat melakukan perlawanan ular tersebut akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepasliarkan kembali ke alam.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini