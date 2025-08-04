...

Sambil Menangis, Maling Sembunyi di Plafon Saat Digerebek Polisi Hingga Satu Keluarga Jadi Komplotan Curanmor

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 04 Agustus 2025 12:54 WIB
Dua pelaku pencurian di Asahan, Sumatera Utara, ditangkap setelah salah satunya sempat bersembunyi di plafon sambil menangis saat digerebek polisi, sementara rekannya ditemukan dalam lemari; keduanya mencuri ponsel dan senapan angin, dan satu tersangka lainnya masih buron.
 
Di Jawa Timur, Tim Jatanras Polda Jatim membekuk satu keluarga pelaku curanmor yang telah beraksi di 17 lokasi, dengan sang ayah sebagai eksekutor dan tiga anaknya sebagai pengawas; delapan pelaku lain juga diringkus di Lumajang dan Pasuruan atas ratusan kasus pencurian serupa.
 
Sementara itu, evakuasi dramatis terjadi di Cengkareng saat petugas Damkar mengevakuasi ular sanca sepanjang enam meter dari plafon rumah warga, yang sempat melawan sebelum akhirnya berhasil diamankan dan akan dilepasliarkan oleh BKSDA.

(rvt)

