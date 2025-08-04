Di Tol Sedyatmo arah Bandara Soekarno Hatta, petugas Patroli Ditlantas Polda Metro Jaya memilih pendekatan humanis dengan memberi kopi kepada sopir truk yang berhenti karena mengantuk, alih-alih menilang, demi mencegah kecelakaan akibat kelelahan saat berkendara.

Sementara itu, seorang pria bernama Indra ditangkap polisi setelah menyamar sebagai penolong korban kecelakaan untuk mencuri motor di Puskesmas Cengkareng aksinya terekam kamera saat membawa kabur motor milik korban, dan ia berhasil dibekuk saat hendak menjual hasil curiannya, serta dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara.

(rvt)

