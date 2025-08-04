...

Kasus Ijazah Palsu Dianggap Untungkan Jokowi Hingga 8 Narapidana Dapat Amnesti Dari Presiden Prabowo

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 04 Agustus 2025 11:37 WIB
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menanggapi isu ijazah palsu yang ramai diperbincangkan dan menyeret nama ayah Wapres Gibran, dengan meminta agar masyarakat tidak gaduh dan menyerahkan proses kepada penyidik.
 
Sementara itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, delapan narapidana di Rutan Kelas I Samarinda resmi bebas lewat program amnesti nasional yang mengedepankan asas kemanusiaan dan keadilan, dengan harapan para eks napi dapat kembali membangun kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

