Ashanty memutuskan untuk menutup toko kue miliknya. Istri Anang Hermansyah itu menjelaskan, penutupan outlet di seluruh Indonesia bukan karena turunnya jumlah pejualan.

Akibat dari penutupan toko tersebut, Ashanty harus merumahkan 150 karyawan dari 200 karyawan yang ada.

"Kita sudah tidak se-visi dan misi dengan partner ini. Visi aku adalah mempertahankan kualitas dari awal penjualan," tuturnya.

(kem)

