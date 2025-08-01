Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto terlihat keluar dari rumah tahanan (rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (1/8/2025). Hasto merupakan salah satu yang mendapatkan persetujuan DPR RI untuk menerima amnesti yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan di lokasi, Hasto terlihat keluar dari rutan sekira pukul 09.04 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Hasto terlihat masih mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

