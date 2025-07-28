Seorang buronan kasus penembakan anggota TNI di Jambi, Exman Ludin (37), berhasil ditangkap di Bengkulu oleh tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polsek Muara Bulian saat bersembunyi di rumah keluarganya, ia sebelumnya menembak korban dengan senapan angin akibat cekcok di kebun sawit terkait alat semprot rumput.

Di sisi lain, sebanyak 143 keluarga kurang mampu di Kelurahan Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, menerima bantuan 20 kg beras gratis dari pemerintah untuk periode Juni–Juli, sebagai bagian dari program nasional menghadapi tingginya harga beras dan beras oplosan, yang disambut dengan syukur oleh warga penerima.

(rvt)

