Pelaku Penembakan Anggota TNI Berhasil Ditangkap Hingga 143 Keluarga di Tangsel Terima Bantuan Beras

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 28 Juli 2025 23:19 WIB
Seorang buronan kasus penembakan anggota TNI di Jambi, Exman Ludin (37), berhasil ditangkap di Bengkulu oleh tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polsek Muara Bulian saat bersembunyi di rumah keluarganya, ia sebelumnya menembak korban dengan senapan angin akibat cekcok di kebun sawit terkait alat semprot rumput. 
 
Di sisi lain, sebanyak 143 keluarga kurang mampu di Kelurahan Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, menerima bantuan 20 kg beras gratis dari pemerintah untuk periode Juni–Juli, sebagai bagian dari program nasional menghadapi tingginya harga beras dan beras oplosan, yang disambut dengan syukur oleh warga penerima.

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

