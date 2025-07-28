Sebuah video viral menunjukkan aksi kekerasan di SPBU Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Jember, ketika seorang pembeli BBM memukul warga lain dengan besi karena kesal menunggu antrean berjam-jam insiden tersebut segera dilerai warga meski korban sempat terluka dan pelaku telah dilaporkan ke Polsek setempat.

Antrean panjang akibat kelangkaan dan keterlambatan distribusi BBM dari Surabaya dan Malang juga menyebabkan seorang pembeli pingsan, sementara warga berharap agar masyarakat tetap sabar dan tidak mudah terpancing emosi dalam situasi sulit ini.

Sementara itu Heni Mulyani, Kepala Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cibadak atas dugaan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa senilai 500 juta rupiah yang terjadi pada periode 2019 hingga 2023.

(rvt)

