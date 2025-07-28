Acara yang digelar oleh Perkumpulan Alumni Papua Jawa Timur ini awalnya berlangsung lancar. Sejumlah musisi Papua hingga atlet nasional Serafi Unani tampil di atas panggung, bersama tokoh masyarakat Papua dan perwakilan Pemkot Surabaya.

Namun situasi berubah tegang saat sekelompok orang yang mengaku sebagai mahasiswa Papua datang dan meminta acara dihentikan. Mereka menolak pelaksanaan festival karena merasa tidak dilibatkan dalam panitia maupun perencanaan acara.

Massa menyatakan kekecewaan karena selama ini tidak pernah merasakan dukungan dari alumni yang menginisiasi acara tersebut. Ketegangan meningkat saat upaya dialog gagal dilakukan.

(rvt)

