Prosesi kremasi jenazah mendiang ayah Sarwendah telah digelar di Rumah Duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara, pada Rabu (23/7/2025).

Rangkaian prosesi dibuka dengan menggelar kebaktian dan ritual linwuk di mana keluarga memberi penghormatan terakhir kepada mendiang dengan membakar benda-benda kedukaan.

Setelah selesai ibadah, keluarga kemudian membawa jenazah Hendrik Lo ke ruang krematorium sekitar pukul 10.26 WIB. Sarwendah yang mengenakan baju putih tampak masih sangat sedih.

(rvt)

