Tatapan Kosong Sarwendah saat Antarkan Jenazah Ayah ke Ruang Krematorium

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 23 Juli 2025 16:09 WIB
Prosesi kremasi jenazah mendiang ayah Sarwendah telah digelar di Rumah Duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara, pada Rabu (23/7/2025). 
 
Rangkaian prosesi dibuka dengan menggelar kebaktian dan ritual linwuk di mana keluarga memberi penghormatan terakhir kepada mendiang dengan membakar benda-benda kedukaan.
 
Setelah selesai ibadah, keluarga kemudian membawa jenazah Hendrik Lo ke ruang krematorium sekitar pukul 10.26 WIB. Sarwendah yang mengenakan baju putih tampak masih sangat sedih.

