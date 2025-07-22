...

Lesti Kejora Menangis saat Jadi Saksi Uji UU Hak Cipta di MK

Ali Mubarkah, Jurnalis · Selasa 22 Juli 2025 17:55 WIB
Penyanyi dangdut Lesti Kejora tak kuasa menahan tangis saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).
 
Dalam sidang tersebut, Lesti hadir sebagai saksi dari pihak pemohon, Vibrasi Suara Indonesia (VISI). Ia menceritakan pengalaman pribadinya yang dilaporkan oleh pencipta lagu Yoni Dores, terkait dugaan pelanggaran hak cipta.
 
Dengan suara bergetar, Lesti mengaku bingung dan tak mengetahui alasan dirinya dilaporkan secara hukum.

