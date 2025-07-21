Farel Prayoga bukan sekadar bocah viral yang terkenal lewat lagu Ojo Dibandingke. Di balik kepopulerannya, Farel menyimpan kisah masa kecil yang penuh perjuangan. Ia mulai mengamen sejak usia delapan tahun demi mendapatkan uang jajan karena orangtuanya tidak mampu memberikannya akibat terlilit utang bank keliling.

Keberuntungan berpihak padanya ketika video saat ia mengamen menjadi viral, yang kemudian membuka banyak kesempatan manggung di berbagai kota. Bahkan, ia diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk tampil di Istana Merdeka saat perayaan HUT ke-77 RI, momen yang makin melambungkan namanya.

Dari semua pekerjaan yang dilakoninya, Farel Prayoga mengaku, mendapat penghasilan hingga miliaran rupiah. Sayang, uang jerih payahnya yang diberikan pada orangtuanya itu tak dikelola dengan baik.

Namun kemudian, dari kakak perempuannya, Farel Prayoga mengetahui, uang ratusan juta miliknya itu dikuras keluarga sendiri untuk membeli kuda dan investasi-investasi lain yang tak diketahuinya.

(rvt)

Follow Berita Okezone di Google News