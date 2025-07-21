...

Prabowo Sindir Banyak Orang Merasa Pintar, di Podcast Seakan Lebih Tahu Pikiran Saya

Ali Mubarkah, Jurnalis · Senin 21 Juli 2025 20:25 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menyindir soal adanya fenomena banyak orang merasa dirinya paling pintar dan mengomentari segala hal.
 
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato di Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam.
 
Prabowo mengatakan dirinya sering membuka media sosial pada malam hari. Ia mengaku kerap mengecek dan menemukan komentar orang soal dirinya.
 
"Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed saya cek gitu podcast-podcast, saya mau tahu, apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto, mereka lebih tahu dari saya," ungkapnya.

