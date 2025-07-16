...

Naik Pesawat Citilink, Remaja Dilecehkan Dokter Hewan, Pelaku Langsung Diciduk di Bandara!

Deivor Ismanto, Jurnalis · Rabu 16 Juli 2025 16:19 WIB
Seorang dokter hewan yang bekerja sebagai manajer sales di sebuah perusahaan farmasi, ditahan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta setelah terbukti melakukan pelecehan terhadap penumpang pesawat Citilink jurusan Denpasar–Cengkareng.
 
Kasus ini terungkap setelah pramugari pesawat Citilink menemukan remaja putri menangis di toilet pesawat saat sedang terbang. Usai mengetahui adanya tindakan pelecehan oleh penumpang, pramugari menghubungi petugas keamanan bandara, sehingga begitu pesawat mendarat, pelaku langsung diamankan.
 
Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengumpulkan alat bukti dan memeriksa korban serta pelaku. Setelah bukti lengkap, polisi meningkatkan kasus dari lidik menjadi sidik, sehingga pelaku IWM langsung ditahan.
 
Menurut Kompol Yandri Mono, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, motif pelaku adalah ketertarikan terhadap sensualitas korban yang saat terbang duduk di sebelah pelaku, sehingga pelaku melakukan pelecehan secara sadar.

